"Delhi Crime" to świetny serial kryminalny z Indii Fot. Netflix

O czym jest "Delhi Crime" na Netflix?

Akcja "Delhi Crime" koncentruje się na jednym z najgłośniejszych przestępstw w historii Indii – zbiorowym g**łcie i morderstwie, które miało miejsce w 2012 roku w Delhi. Serial przedstawia śledztwo, które prowadzi zdeterminowana policja, próbując złapać sprawców odpowiedzialnych. za to okrutne przestępstwo.

Główna bohaterka, policjantka Vartika Chaturvedi (w tej roli świetna Shefali Shah), staje przed nie tylko osobistym, ale i społecznym wyzwaniem, próbując wymierzyć sprawiedliwość w obliczu ogromnego nacisku medialnego i społecznego. Z kolei drugi sezon Delhi Crime" skupia się na działających w Indiach gangach Chaddi Baniyan.

To, co wyróżnia "Delhi Crime", to nie tylko dramatyczna fabuła, ale także głęboka analiza społeczna i kulturowa, która ukazuje mechanizmy funkcjonowania indyjskiego systemu sprawiedliwości. Serial bezbłędnie ukazuje napięcia, z jakimi borykają się indyjskie władze, a także porusza ważne tematy związane z przemocą wobec kobiet i nierównościami w społeczeństwie.

Warto dodać, że "Delhi Crime" to serial kryminalny, który nie jest łatwy w odbiorze. To produkcja, która nie oszczędza widza i pokazuje brutalność przestępstw, ale robi to w sposób bardzo przemyślany i wciągający. Jego realizm, autentyczność i doskonała gra aktorska sprawiają, że pozostaje w pamięci na długo.

Produkcja Netfliksa jest wysoko oceniana na całym świecie i zdobyła międzynarodową nagrodę Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego, pierwszą dla tytułu z Indii. Z kolei w 2023 roku Shefali Shah była nominowana do tej samej nagrody w kategorii "najlepsza aktorka". W agregatorze Rotten Tomatoes "Delhi Crime" ma aż 94 proc. od krytyków i 97 proc. od widzów.

Gdzie oglądać "Delhi Crime" i kiedy trzeci sezon?

"Delhi Crime" można oglądać na Netfliksie, a trzeci sezon ma ukazać się w 2025 roku. Choć produkcja nie zyskała jeszcze masowej popularności w Polsce (na Filmwebie ma ocenę 7,5 na podstawie 1,2 tys. ocen), to z pewnością jest warta uwagi każdego, kto szuka czegoś mocnego, poruszającego i zupełnie innego niż to, co zazwyczaj króluje na ekranach.

