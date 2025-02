"Most nad Sundem" ("Broen/Bron"), duńsko-szwedzka produkcja, to serial, który na nowo zdefiniował gatunek nordic noir i stał się punktem odniesienia dla wszystkich późniejszych thrillerów kryminalnych. Mroczna atmosfera, skomplikowane śledztwa i złożone postaci – to wszystko sprawia, że do dziś trudno znaleźć serial, który dorównałby mu poziomem.

O czym jest "Most nad "Sundem"? To najlepszy serial skandynawski według widzów

Choć od finału minęło już kilka lat, "Most nad Sundem" wciąż pozostaje wzorem doskonałego kryminału. Jest również najlepszym serialem skandynawskim według widzów w IMDb, największym serwisie filmowym na świecie: oceniono ją na 8,6/10 (drugie miejsce zajmuje duńskie "The Killing" , a trzecie "W pułapce" z Islandii ).

Jeśli jeszcze go nie widziałeś, pora to nadrobić – to nie tylko serial, to absolutny klasyk. Gdzie oglądać "Most nad Sundem"? W Polsce dostępny jest w streamingu: obejrzysz go na Playerze i Viaplay.