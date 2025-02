Klasyczna historia wciąż przyciąga widzów i cieszy się dużym zainteresowaniem. W poprzednim roku ukazał się również serial pod tym samym tytułem, a teraz polscy widzowie mają szansę zobaczyć go bez opłat.

Gdzie obejrzeć serial "Hrabia Monte Christo" z 2024 roku?

Serial "Hrabia Monte Christo" został wyreżyserowany przez Bille Augusta, a scenariusz napisali Greg Latter i Sandro Petraglia na podstawie powieści Aleksandra Dumasa. W roli głównej wystąpił Sam Claflin, a towarzyszą mu Ana Girardot, Blake Ritson, Gabriella Pession, Karla-Simone Spence, Lino Guanciale i Michele Riondino.

"Hrabia Monte Christo" dostępny jest za darmo na TVP VOD . Pierwszy odcinek produkcji wyemitowano 5 stycznia na TVP2, a kolejne pojawiają się co tydzień, w niedzielne wieczory.

Dotychczasowe epizody można obejrzeć online na wymienionej platformie, gdzie dostępnych jest obecnie sześć odcinków serialu, które można oglądać bezpłatnie z reklamami. Natomiast przedpremierowy dostęp do siódmego odcinka wymaga opłacenia abonamentu TVP VOD. Serial składa się z ośmiu odcinków.

O czym jest serial "Hrabia Monte Christo"?

"Serial 'Hrabia Monte Christo' to poruszająca opowieść o zdradzie, zemście i niezwykłej ludzkiej sile w obliczu niesprawiedliwości. To historia o determinacji, która prowadzi do odkrycia tajemnicy ukrytego skarbu i dokonania zemsty na tych, którzy odebrali Edmundowi wszystko. Wspaniała adaptacja powieści Alexandra Dumasa ukazuje nie tylko dramatyczne losy głównego bohatera, ale także historyczny kontekst Francji po upadku Napoleona" – brzmi opis serialu na TVP VOD.