Bacowski odpowiedział na recenzję Książula. Mówił o hejcie

Przypomnijmy, że wszystko działo się na początku stycznia 2025. Książulo opublikował wówczas recenzję restauracji należącej do "najpopularniejszego bacy w Polsce" – Artura Bacowskiego występującego w telewizji TTV.

Mężczyzna ten sam siebie nazywa bacą i tak przedstawia się w mediach społecznościowych. Wielu internautów zarzuca mu jednak, że na bacę się jedynie stylizuje. Warto jednak wiedzieć, że może być to także jego przezwisko, pochodzące od nazwiska.

Przypomnijmy, że chorzowski lokal w październiku 2022 r. przeszedł metamorfozę pod okiem Magdy Gessler i zmienił nazwę na "Obora 2 u Bacy i Gazdzinki jest Cacy".

Chociaż w lokalu Książulo z ekipą został przywitany z entuzjazmem, to jeszcze przed wejściem do niego mieszkańcy okolic ostrzegali go przed knajpą. Wskazywali, że jedzenie tam jest dość mierne.

Na miejscu Youtuber zamówił kwaśnicę, żurek, schabowego, burgera XXL oraz golonkę, która kosztowała prawie 120 złotych. Youtuber skrytykował ostatnie danie za słaby stosunek ceny do jakości. Z kolei burger robił wrażenie głównie dużą masą, bo już sama jakość mięsa była – zdaniem Książula – przeciętna. Podobne zdanie miał wraz ze znajomymi o pierogach serwowanych przez "Bacę".

Ogólnie w jego materiale pojawiło się sporo krytyki dotyczącej lokalu, ale przyznał, że knajpa ma też parę dobrych stron.

Problematyczne było jednak to, że Książulo wraz z Wojkiem ocenili, że poziom czystości w lokalu pozostawia wiele do życzenia – chodziło głównie o łazienkę. Teraz Artur Bacowski nagrał film, w którym odniósł się do recenzji youtubera.

Bacowski o Książulu: "zrobiłeś to z premedytacją"

Padły dość mocne słowa na temat hejtu oraz zamknięciu lokalu.

"Odnośnie odczarowania mojej postaci to muszę przyznać, że przyczyniłeś się do zaczarowania i jeszcze większego hejtu i zrobiłeś to z premedytacją, bo wiedziałeś o tym doskonale co zjesz, co dostaniesz, jakie ceny mamy..." – stwierdził.

Artur Bacowski zarzucił Książulowi głównie kłamstwa na temat śmieci za lokalem i brudnej łazienki. Ale wielkim ciosem była dla niego również krytyka golonki, z którą nie zgodził się głównie dlatego, bo Książulo sam przyznał, że nie jest fanem golonki i je ją drugi raz w życiu. Restaurator stwierdził, że mięso było doprawione, a cały smak mieszczący się w skórze i tłuszczu Książulo odrzucił, nie próbując ich. Potem było już tylko mocniej.

– Książulo 2,5 mln wyświetleń w ciągu paru dni przyczyniło się do tego, że na tylko jednym filmiku związanym z kontrowersją, którą wywołałeś celowo i z premedytacją zarobiłeś ponad 10tys dolarów... Powiem Ci, że żadne pieniądze nie są tego warte, żeby nagrywać materiał w taki sposób, aby przyczynić się do zamknięcia danego obiektu – dodał.

Warto jednak podkreślić, że restauracja wcale nie została zamknięta, jednak Bacowski twierdzi, że mierzy się z problemami po wizycie Książula do dzisiaj. Na koniec zaapelował z żalem do widzów.