W ubiegłym roku Kryształowy Mikrofon 68. Konkursu Piosenki Eurowizji , który rozstrzygnięto w szwedzkim mieście Malmö, powędrował do rąk niebinarnej gwiazdy Nemo za utwór "The Code".

Zapendowska jest za Steczkowską

Teraz o komentarz w sprawie preselekcji Eurowizji 2025 została poproszona Elżbieta Zapnedowska. Była jurorka"Idola" programu "Must be the music" oraz znana nauczycielka śpiewu wskazała Justynę Steczkowską jako pewną zwyciężczynię.

– Uważam, że koncert Eurowizji to bardzo specyficzne wydarzenie, które wymaga utworów zupełnie innych niż te, które mogłyby rywalizować na typowej liście przebojów. Tam chodzi o coś wyjątkowego, coś, co zrobi prawdziwe show. Znam pierwszą wersję utworu Justyny, ale jestem przekonana, że niezależnie od tego, co zaśpiewa, z pewnością stworzy niezapomniane widowisko. Ma ogromne doświadczenie, a to, co wykona, na pewno zostanie zapamiętane – stwierdziła Zapendowska.