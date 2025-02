W piątek 14 lutego ogłoszono oficjalnie, że wytwórnia Warner Bros. wyznaczyła Potsy'ego Ponciroliego ("Wyspa chciwości") do tego, by napisał scenariusz do sequela kultowego "Goonies". Producentami kontynuacji hitu z 1985 roku mieli zostać Steven Spielberg ("Park Jurajski"), Chris Columbus ("Harry Potter i Kamień Filozoficzny"), Kristie Macosko Krieger ("Most szpiegów") i Holly Bario ("Dziewczyna z pociągu"). Szczegóły fabuły projektu nie są jeszcze znane, podobnie jak informacje o obsadzie.