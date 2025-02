Cena złota rośnie przez Donalda Trumpa

I to właśnie do USA początkowo prowadzi poszukiwanie przyczyn obecnego wzrostu cen metali szlachetnych. Podobnie jak wielu innych ekspertów, dla Franka Schallenbergera, eksperta ds. surowców w Landesbanku Baden-Württemberg (LBBW), jest jasne, kto jest za to przede wszystkim odpowiedzialny. Jak powiedział DW, głównym powodem gwałtownego wzrostu ceny złota, jest z pewnością obecna polityka celna Stanów Zjednoczonych. Powoduje to niepewność na rynkach finansowych, w związku z czym złoto znów jest pożądane jako "bezpieczna przystań".