Potężny mróz zbliża się do Polski. Będzie niemal 20 stopni na minusie

Potężne mrozy w Polsce już od sobotniego wieczoru

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że na krańcach południowych Polski od sobotniego wieczoru prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -15°C, a lokalnie spadek temperatury do -19°C. Dla tej części kraju obowiązuje alert pierwszego stopnia przed mrozem. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godzin porannych.

IMGW podawało wcześniej, iż taka pogoda w Polsce wynika z faktu, że z północy kontynentu spłynęło do nas mroźne, wilgotne oraz arktyczne powietrze.

Co jeszcze przewidują synoptycy? W niedzielę (16 lutego) będzie zimo także w innych częściach kraju. Za dnia temperatury wzrosną co prawda do -4 stopni. Ale noc z niedzieli na poniedziałek będzie jedną z najchłodniejszych w roku. Termometry pokażą do -15 stopni. W górach i na pogórzach mróz może wynieść wspomniane nawet -19 stopni. Sypnie też śniegiem.

Przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia (17-23 lutego) o wzroście temperatur można jedynie pomarzyć. Wiele wskazuje wręcz, że będą one minusowe do końca przyszłego tygodnia. Noce dalej będą bardzo mroźne.

Na co zwracać uwagę przy takiej pogodzie?

Podkreślmy, że w związku z panującymi mrozami należy zachować szczególną ostrożność. Niskie temperatury mogą prowadzić do groźnych sytuacji. MSWiA wydało nawet ostatnio poradnik, co robić przy obecnej pogodzie, szczególnie jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy.

"Od kilku dni termometry w całej Polsce pokazują ujemne temperatury. Pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa" – apeluje MSWiA. "Jeśli jesteś świadkiem niepokojącej sytuacji – zawiadom odpowiednie służby. Od twojej reakcji może zależeć życie człowieka" – proszą urzędnicy.

Należy zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, osłabione czy w kryzysie bezdomności. Trzeba pamiętać także, aby zabezpieczyć się przed wychłodzeniem, czyli nosić ciepłą odzież. "Zadbaj o to, by zwierzęta miały gdzie się schronić przed mrozem oraz miały dostęp do pokarmu" – przypomina MSWiA.

Dodajmy jednak, że w ostatniej dekadzie lutego nastąpi radykalny wzrost temperatury. Już za niecały tydzień termometry na wybrzeżach Morza Śródziemnego mogą pokazać 25 stopni w cieniu. Musi to mieć wpływ na temperaturę powietrza w Polsce. Ostatni tydzień lutego to już naprawdę powiew wiosny, nawet z temperaturami sięgającymi w najcieplejszych momentach 15 stopni Celsjusza.