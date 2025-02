Temperatura w weekend dalej będzie spadać. W nocy z niedzieli na poniedziałek może być nawet około -10 stopni. Fot. WXCharts.com

Jaka pogoda w weekend (15-16 lutego)?

Od soboty (15 lutego) Polska znajdzie się pod wpływem wysokiego ciśnienia, co zakończy w tym czasie krótkotrwałe opady śniegu, które mają miejsce w piątek. Co prawda mogą pojawić się w weekend, ale nie będą intensywne i przyjdą raczej na północy. Od początku weekendu czekają nas rozpogodzenia – prognozują Fani Pogody.

Będzie jednak wyjątkowo mroźno. Minusowe temperatury będą całodobowe. Szczególnie dadzą się we znaki nocami. W sobotę termometry będą pokazywać około -2 stopnie. Wiatr będzie bardzo słaby i przez to nie obniży się temperatura maksymalna. To plus rozpogodzenia sprawi, że będzie całkiem przyjemnie.

Rozpogodzenia nie sprzyjają jednak wzrostowi temperatury w nocy. I noc z soboty na niedzielę będzie wyjątkowo mroźna. Termometry pokażą około -10 stopni Celsjusza. Jeszcze chłodniej będzie we wschodniej Polsce.

W niedzielę (16 lutego) będzie jeszcze chłodniej. Za dnia temperatury wzrosną co prawda do -4 stopni. Ale noc z niedzieli na poniedziałek będzie jedną z najchłodniejszych w roku. Termometry pokażą do -15 stopni. W górach i na pogórzach mróz może wynieść nawet -20 stopni.

Przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia (17-23 lutego) o wzroście temperatur można jedynie pomarzyć. Wiele wskazuje wręcz, że będą one minusowe do końca przyszłego tygodnia. Noce dalej będą bardzo mroźne.

Wcześniej informowaliśmy też jednak, że pod koniec miesiąca możemy się spodziewać gwałtownego wzrostu temperatury powietrza.

Prognoza pogody. Kiedy przyjdzie wiosna?

W ostatniej dekadzie lutego nastąpi jednak radykalny wzrost temperatury. Już za niecały tydzień termometry na wybrzeżach Morza Śródziemnego mogą pokazać 25 stopni w cieniu. Musi to mieć wpływ na temperaturę powietrza w Polsce.