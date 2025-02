Idą siarczyste mrozy. O tym trzeba pamiętać w kolejnych dniach

Co ważne, należy zwróć szczególną uwagę na osoby starsze, osłabione czy w kryzysie bezdomności. Trzeba pamiętać także, aby zabezpieczyć się przed wychłodzeniem, czyli nosić ciepłą odzież. "Zadbaj o to, by zwierzęta miały gdzie się schronić przed mrozem oraz miały dostęp do pokarmu" – przypomina MSWiA.