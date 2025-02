Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB znika z mediów społecznościowych

"Dziękujemy Wam, że byliście z nami, śledziliście nasze prognozy i dzieliliście się swoimi spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że nasze treści były dla Was pomocne i wartościowe" – podkreślono.

Decyzja wywołała falę komentarzy

"Bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Takich głosów rozsądku, a zarazem wiedzy i rzetelności brakuje w Internetach, jest ich jak na lekarstwo. Jeśli to możliwe, to przemyślcie tę decyzję" – dodał inny komentujący, prosząc o szersze wyjaśnienie tej decyzji. "Ale dlaczego?? To bardzo wartościowy profil" – dopytywała w tym podobnym tonie inna osoba.