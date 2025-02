O sprawie pisze m.in. brytyjski "The Sun" . Od 18 stycznia 2025 roku sklep Aldi Shop&Go w Greenwich w Londynie funkcjonuje bez tradycyjnych kas, wózków czy koszyków. Klienci bezpośrednio pakują zakupy do swoich toreb.

Aldi w Londynie pobiera opłatę przed wejściem

Cały proces zakupowy jest monitorowany przez system kamer i czujników, wspierany przez sztuczną inteligencję. W sklepie znajduje się także technologia rozpoznawania twarzy, wykorzystywana do weryfikacji wieku przy sprzedaży alkoholu. Dlatego też na wejściu pobierany jest depozyt w kwocie 10 funtów (to około 50 zł).

Jeśli kwota zakupów jest mniejsza niż 10 funtów, pieniądze zostaną zwrócone, ale czas realizacji zależy od banku lub dostawcy karty. "The Sun" pisze, że część klientów zgłosiła również przypadki, w których opłata była pobierana wielokrotnie, jeśli aplikacja została przypadkowo uruchomiona więcej niż raz przed wejściem do sklepu.

– To sklep koncepcyjny, który został otwarty w 2022 roku i został zaprojektowany tak, aby klienci nie musieli ręcznie płacić za artykuły. Mogą po prostu umieścić rzeczy w koszyku, a technologia kamer sklepu zarejestruje zakup bez konieczności podchodzenia do kasy – tłumaczył to rzecznik Aldi w Wielkiej Brytanii.