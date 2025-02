Pepco zaczyna sezon wiosenny. Na te gadżety warto zwrócić uwagę Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Produkty z nowej gazetki Pepco pojawiły się na sklepowych półkach już w czwartek 13 lutego. Jeżeli jednak się pośpieszycie, być może znajdziecie jeszcze najciekawsze produkty. To, co najlepsze nie było bowiem pokazane na pierwszej stronie.

Pepco ze świetnym gadżetem dla miłośników roślin. Koniec z godzinami sprzątania

Choć za oknem zima daje o sobie znać, a siarczysty mróz nie zamierza odpuszczać, to w gazetce z Pepco panuje już wiosna. A jeżeli ona, to wiadomo, że w sprzedaży pojawią się akcesoria dla miłośników ogrodnictwa, a tych w Polsce jest bardzo wielu. Lubimy mieć własny ogródek, działkę, czy podwórko. Wiele osób tworzy też domowe dżungle.

I to właśnie ci ostatni, czyli osoby posiadające wiele doniczek na parapetach powinni zainteresować się matą do przesadzania kwiatów. Taką o rozmiarze 80x100 cm można teraz kupić w Pepco za 9 zł. I choć to niepozorny gadżet, to od kilku lat korzystam z podobnej i nie wyobrażam sobie bez niej życia.

Mata w Pepco kosztuje 9 zł, a na pewno oszczędzi ci wielu godzin sprzątania Fot. Pepco

W mojej domowej dżungli jest ok. 30 doniczek, a kwiatki przesadzam nawet 3-4 razy do roku (rosną jak na drożdżach). Dzięki takiej macie, po zapięciu rogów tworzy się coś na kształt dużej misy. Mogę w niej spokojnie zmieścić doniczkę, ziemię i jeszcze mam sporo miejsca.

Podczas przesadzania przesypując ziemię, keramzyt, czy perlit do doniczki nie rozsypuję tego po całym stole i podłodze. Ostatecznie po włożeniu roślin do nowych doniczek, opróżniam zawartość maty do worka i jest czysto. Wcześniej miałam masę odkurzania, wycierania stołu, a ziemia szła do kosza.

Nowa gazetka Pepco idealna dla miłośników roślin

W Pepco znajdziecie teraz znacznie więcej ciekawych akcesoriów. Na pewno mogę polecić podstawkę pod doniczkę z kółkami. Jest przydatna zwłaszcza w przypadku dużych i ciężkich roślin. Dzięki kółkom łatwo przesuniesz je pod prysznic, w celu umycia z kurzu, albo po prostu odsuniesz, żeby umyć za nią podłogę czy poodkurzać.

Kolejne akcesorium, które ma chyba każdy domowy ogrodnik, to rękawice ogrodowe. Nie są one niezbędne, ale ziemia pod paznokciami nie wygląda dobrze. I oczywiście można korzystać ze zwykłych szarych, albo klasycznych roboczych rękawic. Ale czy takie kolorowe i w roślinne wzory nie są przyjemniejsze dla oka? Od razu milej się w nich pracuje, a kosztują tylko 3,50 zł.