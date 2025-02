"Jeśli miałbym wybrać jedną, postawiłbym na film "Miś" (1981) Stanisława Barei. To nie tylko świetna komedia, ale też genialna satyra na absurdy PRL-u , pełna kultowych cytatów, które do dziś są w użyciu. Bareja mistrzowsko uchwycił realia tamtych czasów, a humor wciąż bawi, mimo upływu lat" – napisał w odpowiedzi ChatGPT.

Najlepsza polska komedia według AI: "Miś" Stanisława Barei

To właśnie z tej komedii pochodzą słynne teksty: "Właśnie do ciebie dzwonię, gdyż niestety nie mogę z tobą rozmawiać"; "Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić"; "Z twarzy podobny zupełnie do nikogo"; "Babciu! Ja będę za Heroda".