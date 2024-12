Jak pisaliśmy w naTemat, po śmierci żony, Anny Tym, aktor wycofał się z życia publicznego. W marcu bieżącego roku pojawił się jednak na premierze napisanej we współpracy z Jerzym Dobrowolskim sztuki "Ciemny grylaż" w reżyserii Cezarego Żaka ( "Ranczo" ). Publiczność nagrodziła go brawami, gdy zjawił się z chodzikiem na widowni Och-Teatru.

Gosposia o śmierci Stanisława Tyma. Aktor kochał swoje psy

– W ostatnim czasie Staszek nie pojawiał się już w Zakątach. Przez ostatnie dwa, może trzy lata, był bardzo schorowany i przywiązany do Warszawy i szpitali. Ale nigdy, przenigdy nie skarżył się ani o nie opowiadał o chorobach. To był taki prawdziwy mężczyzna. Wrażliwy, ale twardy – mówiła rozmówczyni gazety.

Gosposia podkreśliła, że Tym bardzo kochał i troszczył się o swoje psy, które są przygarniętymi przez niego "wyrzutkami". Co więcej, dbał o każde zwierzę, któremu coś groziło. – Jak szedł i zobaczył żabę na drodze, to ją potrafił gołą ręką przenieść i mówił, że jeszcze ją ktoś przejedzie. Taki to był człowiek – dodała sąsiadka.