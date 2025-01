Krystyna Podleska pochodzi z Londynu, gdzie uczęszczała do szkoły Royal Ballet "White Logde" i Webber Douglas Academy of Dramatic Art. Do Polski pierwszy raz przyjechała pod koniec lat 50. Jej filmowym debiutem był niemiecko-brytyjski dramat obyczajowy "Na samym dnie" Jerzego Skolimowskiego. Później pojawiła się w "Barwach ochronnych" Krzysztofa Zanussiego oraz "Za rok, za dzień, za chwilę" w reżyserii Stanisława Lenartowicza.