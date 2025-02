Szefowa KE: Bezpieczeństwo Europy znajduje się w punkcie zwrotnym

Po południu w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że przybyła do Paryża na ważne rozmowy. Chodziło o szczyt ws. wojny w Ukrainie . "Bezpieczeństwo Europy znajduje się w punkcie zwrotnym. Tak, chodzi o Ukrainę, ale także o nas" – napisała w serwisie X. Jak podkreśliła, "musimy myśleć o tym, co pilne". "Potrzebujemy wzmocnienia obrony" – wskazała.

Przypomnimy, o co chodzi ze szczytem ws. Ukrainy. 17 lutego w Paryżu odbył się specjalny szczyt liderów europejskich, który skupił się na sytuacji na Ukrainie. Wydarzenie zostało zwołane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona ze względu na obawy związane z ewentualnymi rozmowami między Stanami Zjednoczonymi a Rosją ws. Ukrainy, a tym samym bezpieczeństwem w Europie. Przed tym spotkaniem także polski premier dodał ważny wpis.

Tusk o konieczności większych wydatków na obronę w Europie

"Jeśli my, Europejczycy, nie wydamy teraz dużych pieniędzy na obronę, będziemy zmuszeni wydać 10 razy więcej, jeśli nie zapobiegniemy szerszej wojnie. Jako polski premier mam prawo powiedzieć to głośno i wyraźnie, ponieważ Polska wydaje już prawie 5 proc. swojego PKB na obronę. I będziemy to robić nadal" – napisał w poniedziałek premier Donald Tusk.