Na pokładzie samolotu znajdowało się 80 osób – 76 pasażerów i czteroosobowa załoga – wszyscy przeżyli. Jak podaje telewizja CBC, wśród podróżnych było 22 obywateli Kanady . Służby ratunkowe natychmiast przewiozły poszkodowanych do szpitali.

Według informacji podanych przez Delta Airlines maszyna, którą podróżowali pasażerowie pechowego lotu to Mitsubishi CRJ-900LR, produkcji Bombardier Inc., używany przez linię od 2010 roku. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują samolot leżący do góry podwoziem.