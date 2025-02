Promocje w Biedronce. Sprzęt AGD za 1 zł!

Biedronka – promocje 1+1 gratis

W środę, 19 lutego, w promocji 1 + 1 gratis są dostępne także jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka, rozmiar M, 10 sztuk. Przy zakupie 2 opakowań, za jedno z nich zapłacimy 4,99 zł. Od poniedziałku do soboty, czyli od 17 do 22 lutego, w promocji 2 + 1 gratis są wszystkie makarony Pastani. Można je dowolnie mieszać. Poza tym od poniedziałku do soboty, czyli od 17 do 22 lutego, w promocji 2 + 1 gratis są wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin Na Co Dzień, opakowanie 250 gram.