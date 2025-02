Ile można zarobić w Biedronce?

Obecnie, na stronie sieci Biedronka aktywnych jest ponad 2,5 tysiąca propozycji pracy. Co sieć oferuje starym i nowym pracownikom?

– Biedronka to godny zaufania i solidny pracodawca, który w czasach pełnych wyzwań zapewnia stabilne zatrudnienie, robiąc wszystko, żeby być pracodawcą pierwszego wyboru. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników, którzy każdego dnia pokazują, że łączy nas odpowiedzialność wobec siebie nawzajem i naszych klientów. Biedronka jako lider niskich cen, jest również zdeterminowana do tego, by być liderem w docenianiu finansowym naszych pracowników – cytuje "Gazeta Wrocławska" Jarosława Sobczyka, dyrektora personalnego i członka zarządu sieci Biedronka.