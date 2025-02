Zwroty podatku już są wypłacane. Kto dostanie pieniądze najszybciej?

45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – gdy złożymy ją drogą elektroniczną (za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje) lub 3 miesiące, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – gdy złożymy ją w formie papierowej.

zwroty VAT do kwoty 5 tys. zł zwroty nadpłat PIT-37 do kwoty 5 tys. zł

Zatem, jeśli zależy nam na czasie, to nie ma co zwlekać i możliwe, że nawet jeśli dziś prześlemy e-PIT, to jeszcze w tym lub w przyszłym tygodniu dostaniemy zwrot (jeśli oczywiście nam przysługuje). Od tego roku można to zrobić nawet z poziomu smartfona.