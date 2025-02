Możemy to zrobić tradycyjnie w urzędzie skarbowym, Możemy to zrobić w wersji elektronicznej.

Gdy wybierzemy rozliczenie przez internet, w ramach usługi Twój e-PIT po zalogowaniu w e-Urzędzie Skarbowym, to po wprowadzeniu danych otrzymamy PIT, w którym należy między innymi wprowadzić wszystkie ulgi, które nam przysługują.

Zwrotu podatku nie dostaną ci, których dochód nie przekracza płacy minimalnej. Nie płacą bowiem albo wcale podatku albo płacą go niewiele. Nie mogą więc starać się o ulgę podatkową.

Większości ulg nie odliczymy od podatku, gdy mamy zbyt niski dochód, od którego podatek wynosi 0 procent. To między innymi:

ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, ulga na leki, ulga na związki zawodowe, ulga termoizolacyjna .

Od kiedy można rozliczyć PIT-37? Oto sprytny sposób, by jak najszybciej dostać zwrot podatku

Kto nie dostanie ulgi na dziecko?

Prawo do rozliczenia w PIT ulgi na dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia jest możliwe pod warunkiem, że kontynuuje ono swoją edukację w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym. Ze wspomnianej ulgi rodzicielskiej nie skorzystają rodzice dziecka do 25. roku życia, które nadal się uczy i które w 2023 r. miało dochody powyżej 19 061,28 zł.