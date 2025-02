Fot. IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch/Imago Stock and People/East News; Facebook / Z głową w gwiazdach

To już nie spekulacje i przypuszczenia, ale pewna informacja. W środę nad ranem (19 lutego) w ziemskiej atmosferze nad Polską spłonął fragment rakiety Falcon 9 , wyprodukowanej przez firmę Space X Elona Muska. W oficjalnym komunikacie potwierdziła to Polska Agencja Kosmiczna .

"W nocy w godz. 04:46-4:48, 19 lutego 2025 r. doszło nad terytorium Polski do niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej FALCON 9 R/B – obiektu o numerze NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y. Człon rakiety o masie ok. 4 ton pochodził z misji Space X Starlink Group 11-4, która wystartowała z bazy lotniczej Vandenberg w Kalifornii w dn. 1 lutego 2025 r." – czytamy.

Nad Polską spłonęła rakieta Falcon 9. Jest oficjalny komunikat POLSA

"Obiekt wygląda IDENTYCZNIE jak zbiornik, który spadł 2 kwietnia 2021 roku na farmę w centralnej części stanu Waszyngton. Nie ma wątpliwości, że to zbiornik COPV!" – przekazał Wójcicki we wpisie na Facebooku.

Dodał, że w rakiecie Falcon 9 jest to kompozytowy zbiornik ciśnieniowy służący do przechowywania helu pod wysokim ciśnieniem. "Hel jest używany do utrzymania odpowiedniego ciśnienia w zbiornikach paliwowych podczas pracy silników, co zapobiega ich zapadnięciu się i zapewnia stały przepływ paliwa" – czytamy.