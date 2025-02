Dawid Podsiadło – choć w świecie artystycznym osiągnął już wiele – to nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Na początku grudnia 2024 roku w kinach wyświetlono film z jego stadionowej trasy koncertowej. Ponadto piosenkarz postanowił zorganizować własny festiwal muzyczny , który zagości w aż sześciu miastach (w Poznaniu, Warszawie , Krakowie, Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu ).

W połowie lutego ogłosił szczegóły tych wydarzeń. Wówczas wyszło na jaw, że projekt będzie nosił nazwę Zorza . Na scenach wystąpią m.in. Kaśka Sochacka, Artur Rojek, Kacperczyk, Kukon, Natalia Przybysz i Kortez. Nie wszystkim spodobał się taki line-up Zorzy. "Myślałam, że jak Dawid robi festiwal, to będzie śmietanka, której słuchają właśnie fani. Vito, Darka, Natalia, sanah. A tymczasem oprócz Dawida, Kasi i Rojka to nic ciekawego nie ma" – pisali fani.

Festiwal to nie wszystko. Podsiadło tym razem zaprasza fanów do kina

Mimo mieszanych reakcji w sieci bilety na festiwal Podsiadło cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ale to nie koniec niespodzianek od znanego artysty. Już kilka dni temu pojawiły się pierwsze wzmianki o kolejnej produkcji kinowej z piosenkarzem. "Zapraszam Was na pokazy koncertu zarejestrowanego w ubiegłym roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koncert będzie można zobaczyć w kinach [...] Inaczej niż w przypadku filmu dokumentalnego, niestety nie możecie liczyć na streaming i będzie to faktycznie jedyna szansa, żeby zobaczyć ten koncert" – zaznaczył Podsiadło.