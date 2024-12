Na początku grudnia do kin trafił film "Dawid Podsiadło – Dokumentalny" , który jest opisywany jako "intymny portret jednej z największych postaci polskiej sceny muzycznej". Za kamerą produkcji stanął Tomasz Knittel, reżyser "Uniwersam Grochów" i "Agonii".

Gdzie obejrzeć film "Dawid Podsiadło – Dokumentalny"?

Produkcję poświęconą życiu Podsiadły oceniło dotąd w serwisie Filmweb ponad 3,6 tys. osób. Werdykt okazał się pozytywny. "Ja akurat fanem nie jestem, więc do seansu podszedłem obiektywnie i daje 7 (...). Moja narzeczona – fanka – zachwycona" – napisał pewien użytkownik portalu.

Dawid Podsiadło zapowiada własny festiwal

"Jestem superszczęśliwy, bo nie miałem jeszcze okazji zapraszać Was do takich miejsc w takich okolicznościach. (...) W każdym z miast program będzie wyglądał tak samo i będą to moje jedyne koncerty w 2025 roku, więc uznałem, że nie ma sensu się ograniczać" – mogliśmy przeczytać w biuletynie muzyka.