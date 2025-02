Martyna Wojciechowska 19 lutego opublikowała na Instagramie i Facebooku pożegnalny post, w którym oddała hołd swojemu zmarłemu tacie. Pan Stanisław Wojciechowski dożył sędziwego wieku. Przez lata był kierowcą rajdowym i to on zaszczepił w młodej Martynie miłość do motoryzacji.