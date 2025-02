Idą wielkie zmiany w paleniu pelletem i brykietem. Zaczną się w 2025 roku

Bartosz Godziński

O becny sezon grzewczy będzie ostatnim, w którym nie obowiązują normy jakościowe pelletu i brykietu. W przyszłym zaczną działać przepisy, dzięki którym te paliwa nie będą już np. zanieczyszczone plastikiem. To krok w dobrym kierunku, bo do tej pory niektórzy sprzedawcy potrafili zmielić stare meble i sprzedawać je jako pellet. Czy przełoży się to na ceny?