Pracowałeś/aś przed 1999 rokiem? Możliwe, że ZUS wyliczył ci za niską emeryturę

W przyszłym miesiącu minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł do 1 878,91 zł brutto. W marcu wysokość świadczenia ulegnie bowiem waloryzacji. Nie są to kokosy i mnóstwo starszych osób ledwo koniec z końcem. Do tego nie wszyscy mają wypracowany odpowiedni staż i mogą dostać mniej pieniędzy.

Pracowałeś/aś przed 1999 rokiem? Możliwe, że ZUS wyliczył ci za niską emeryturę

Jest jednak sposób, żeby zwiększyć emeryturę. I choć brzmi jak jakaś szemrana oferta na wciśnięcie kredytu, to jednak nie ma tu żadnej ściemy. Chodzi o przeliczenie kapitału początkowego. Do tego jest potrzebny dokument potwierdzający to, że pracowaliśmy lub ukończyliśmy studia przed 1999 rokiem.

"Osoby, które pracowały na umowach oskładkowanych przed 1999 rokiem, mogą skorzystać z ustalenia kapitału początkowego, dzięki czemu ich emerytura będzie wyższa. Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że w roku ubiegłym wpłynęło ponad 526 tysięcy wniosków o ustalenie kapitału początkowego. Nadal jednak pozostaje wiele osób, które mogłyby ubiegać się o takie przeliczenie" – podaje portal g.pl.

Szacunkowy kapitał początkowy został naliczony 11 milionom osobom. Wciąż jednak po nowe wyliczenia nie zgłosiło się 1,2 mln emerytów. ZUS zatem zachęca pozostałych do złożenia wniosku (tutaj wzory do wydruku) o ustalenie kapitału początkowego, który przeliczą za nas urzędnicy. Jest duża szansa, że przez to nasze świadczenie wzrośnie.

Zgłoś się do ZUS z takimi dokumentami. Dzięki nim można przeliczyć kapitał początkowy

Dlaczego to jest w ogóle takie ważne? W artykule jest to wyjaśnione tak, że kapitał początkowy to "kwota wirtualna", która ma na celu odtworzenie składek, zanim zaczęły być zapisywane na indywidualnych kontach ubezpieczonych w ZUS (tak jest właśnie od 1999 r). Jeśli nie zgłosimy się z odpowiednim dokumentem, kapitał jest lub będzie wyliczony dopiero wtedy, gdy przejdziemy na emeryturę.

Dokumenty, które są potrzebne ZUS-owi to np. zaświadczenia o wynagrodzeniu przed 1999 r. (przyda się też legitymacja osoby ubezpieczonej), świadectwa pracy (możemy też zgłosić się po zaświadczenie do pracodawcy) oraz zaświadczenia o ukończeniu studiów (do obliczenia okresów nieskładkowych).

