Przypomnijmy: bon turystyczny był to specjalny voucher , który został wprowadzony w Polsce jako część programu wsparcia dla branży turystycznej, szczególnie w czasie pandemii COVID-19 .

Wraca bon turystyczny, ale w innej formie

Bon turystyczny był wydawany przez ZUS i można było go zrealizować u zarejestrowanych dostawców usług turystycznych. Celem programu było wsparcie turystyki krajowej oraz pomoc rodzinom w organizowaniu wypoczynku.

– Zmienia się profil turysty przyjeżdżającego do naszego województwa. To coraz częściej osoby, które spędzają tu jeden dzień, nie zostają na nocleg – mówił w trakcie prac nad projektem wojewoda Jacek Brzozowski, co cytuje serwis.