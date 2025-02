Pasażerka oburzona na Ryanair. Komentujący nie stanęli po jej stronie

Czekając na lotnisku, Bex nagrała wideo, na którym żali się: "Czekam teraz na połączenie z Ryanair. Czekam 20 minut, by przejść przez skaner telefonu."

Ostatecznie kobieta oskarżyła Ryanair o brak przypomnienia mailowego, co doprowadziło do tego, że nie odprawiła się online, tak jak powinna. Wielu użytkowników TikToka szybko stanęło jednak... w obronie linii lotniczej, co zaskoczyło pasażerkę.