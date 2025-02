Zamiennik kultowego Rhode jest na promocji w Rossmannie. Cena jest śmieszna

Rhode to luksusowa marka stworzona przez Hailey Bieber. Hitem tej serii stał się przede wszystkim Rhode Glazing Milk, czyli nawilżająca esencja, która kosztuje ok. 360 zł i zapewnia nam efekt "glass skin". Pewna polska marka stworzyła produkt, który działa bardzo podobnie. Teraz znowu jest dostępny w Rossmannie i to na promocji! Kupicie go za 16,99 zł.