– Akurat nie byłem w tym momencie w parlamencie, kiedy go wyprowadzano, ale nie zdarza się zbyt często, aby nawalony poseł pojawiał się na sali – stwierdził w Polsat News poseł Ryszard Petru zapytany o zdarzenie, do którego doszło w Sejmie w czwartek wieczorem.

– Być może ci bardziej podchmieleni, gdy są wieczorne głosowania, siadają z tyłu. Taka taktyka. I wtedy, kiedy ktoś widzi, że jest zła sytuacja, to go wyprowadza. Poseł Wilk chyba za nisko zszedł i był za bardzo widoczny – powiedział Ryszard Petru.

– Ważne jest, że temat stał się publiczny i to jest taki moment, kiedy powinniśmy tego typu rzeczy napiętnować. Ryszard Wilk bierze odpowiedzialność za to i wyborcy też muszą pamiętać o tym – dodał poseł Polski 2050 .

To nie pierwszy wybryk posła Wilka

Nie był w stanie iść o własnych siłach. Kiedy policjanci zorientowali się, że mają do czynienia z posłem, zadzwonili do jego brata, by ten zabrał go do domu.