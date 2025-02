W czwartek 20 lutego Jarosław Kaczyński trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie . Politycy PiS zgodnie twierdzą, że prezes przechodzi tam jedynie rutynowe badania . Innym trudno uwierzyć w całą serię dziwnych zbiegów okoliczności w tej sytuacji.

Zacznijmy od tego, że informacje o pobycie Kaczyńskiego pojawiły się w czwartek wieczorek. Tak się pechowo składa, że Kaczyński nie weźmie przez to udziału w posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, która w piątek miała zająć się jego immunitetem.

Czemu Lublin?

Druga sprawa to miejsce, gdzie Kaczyński jest badany. W Warszawie ma do dyspozycji kilka szpitali, a także sporo placówek prywatnych, gdzie mógłby przejść badania niemal całkowicie anonimowo. Kaczyński jednak zdecydował się jechać do Lublina.