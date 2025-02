Jak ustalili Andrzej Stankiewicz i Sebastian Białach, dziennikarze portalu Onet.pl – Jarosław Kaczyński , prezes Prawa i Sprawiedliwości , trafił w czwartek do szpitala. W tej sprawie skontaktowali się z rzecznikiem PiS , Rafałem Bochenkiem.

– To rutynowe, wcześniej zaplanowane badania – przekazał.

Tego dnia Kaczyński nie pojawił się na obradach Sejmu, podczas których głosowano m.in. ws. uchylenia immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze. Sejm przychylił się do rekomendacji komisji regulaminowej i zgodził się nie tylko na pozbawienie go immunitetu, ale również na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu na okres do 30 dni.