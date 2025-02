Mamy broń z USA, ale czy możemy jej użyć? Dziwne słowa Błaszczaka powinny dać nam do myślenia

Czyżby Trump planował odcięcie walczącej Ukrainy od danych o ruchach rosyjskich samolotów i rakiet? To niezwykła groźba, może też uderzyć w Polskę i całe NATO. Trump udowadnia, że z amerykańskiej broni możemy korzystać wtedy, gdy pozwoli na to USA. Przyznał to zresztą ostatnio były minister obrony Mariusz Błaszczak.