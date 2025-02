To spotkanie miało trwać godzinę. W sumie trwało co najwyżej około 10 minut. Miało rozpocząć się o godz. 19:30 polskiego czasu, ale mocno się opóźniło ze względu na późny wylot Donalda Trumpa z Białego Domu.

– Prezydent Andrzej Duda to mój wielki przyjaciel. 84 proc. Amerykanów polskiego pochodzenia głosowało na mnie w wyborach. Jednak coś ci wychodzi. Dziękuję za to – wypalił nagle amerykański przywódca.

Tak Duda skomentował spotkanie z Trumpem

Duda powiedział też, że Trump zapewnił go, iż Polska jest jednym z najbardziej wiarygodnych sojuszników USA. – To było dla mnie ogromne ważne. Prezydent USA wspomniał również o kwestiach militarnych, o rozwijającej się współpracy gospodarczej – mówił.

Jak stwierdził, zaprosił Trumpa do Polski. – Powiedział, że nas odwiedzi. Kwestią techniczną do ustalenia jest, w którym to będzie momencie. Trudno w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, to kwestia kalendarza prezydenta USA, ponieważ nie jesteśmy jedynym sojusznikiem. Donald Trump powiedział jasno, że nas odwiedzi – przekazał Duda.