"Cztery razy więcej". Tusk nagle pokazał dane niewygodne dla PiS

Donald Tusk w stanowczych słowach zareagował na to, jak PiS prowadziło politykę ws. imigrantów. Nawiązał w ten sposób do argumentów, którego jego przeciwnicy często używają, by zaatakować Koalicję 15 października.