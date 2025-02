Według najnowszych doniesień do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa może dojść w Białym Domu lub podczas ważnej dla Republikanów konferencji Conservative Political Action Conference pod Waszyngtonem. Spotkanie obu polityków zaplanowano na godz. 13:30 czasu lokalnego, czyli o 19:30 czasu polskiego.

Do wizyty polskiego prezydenta w USA odnieśli się między innymi polscy politycy z Koalicji 15 października, na czele z szefem rządu. "Proszę wszystkich o docenienie i uszanowanie wysiłków każdego, kto podejmuje je na rzecz bezpieczeństwa Polski" – zaapelował Donald Tusk w sobotę po południu we wpisie w serwisie X.

Tusk wziął w obronę Dudę. Ważny apel premiera przed wizytą prezydenta w USA

Istotę sojuszu Polski z USA, który jest "kluczem do polskiego bezpieczeństwa", podkreślił też Cezary Tomczyk. Wiceszef MON wspomniał piątkowe spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Zwrócił się także do prezydenta RP. "Andrzej Duda ma bardzo ważną rolę do wykonania. Powodzenia" – napisał Tomczyk.