Emerytury znanych osób od lat budzą emocje. Ciekawość społeczeństwa wzbudzają zarówno świadczenia artystów, sportowców, jak i polityków, którzy przez lata piastowali wysokie stanowiska. W Polsce szczególnie wiele dyskusji wywołują emerytury parlamentarzystów – ich wysokość, zasady naliczania i porównanie do przeciętnych świadczeń obywateli. Tym razem na tapet trafiła emerytura Jarosława Kaczyńskiego . Ile wynosi i jak wypada na tle innych?

Emerytura Jarosława Kaczyńskiego robi wrażenie. A dostanie jeszcze podwyżkę

Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego wynika, że prezes PiS otrzymuje emeryturę w wysokości 9379 zł miesięcznie. "To nie tylko ponad 5 razy więcej od emerytury minimalnej, ale więcej od średniej krajowej, która w grudniu 2024 roku wynosiła 8821 zł" – pisze Interia , która wzięła pod lupę emeryturę 75-letniego polityka.

Jednak w marcu świadczenia emerytalne zostaną zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem 5,5 proc., co przełoży się na podwyżkę emerytur dla wszystkich osób, które je pobierają, w tym również dla Jarosława Kaczyńskiego.

Jak pisaliśmy w naTemat, minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł do 1878,91 zł, natomiast przeciętny emeryt, który w grudniu 2024 roku otrzymywał 3943 zł, dostanie dodatkowe 216 zł, co podniesie jego świadczenie do 4160 zł. Znacznie większy wzrost odnotuje emerytura prezesa PiS – wzrośnie o 515 zł, osiągając poziom 9894 zł.