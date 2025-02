"Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów". Kiedy premiera na Max?

"Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" japońskiego reżysera Kenjiego Kamiyamy ("Ghost in the Shell: Stand Alone Complex"), która miała kinową premierę 13 grudnia ubiegłego roku, trafi w piątek, 28 lutego do oferty serwisu streamingowego Max. Animację o legendarnym Rohanie zakupimy lub wypożyczymy również za pośrednictwem platform VOD, m.in. Playera, Apple TV i Prime Video.

O czym jest fabuła "Władcy Pierścieni: Wojny Rohirrimów"?

Przypomnijmy, że dwa lata temu czasopismo "The Hollywood Reporter" ujawniło, że wytwórnia Warner Bros., która w 2008 roku przejęła New Line Cinema, producenta trylogii Jacksona, planuje stworzyć nowe filmy osadzone w Śródziemiu.

W komunikacie prasowym wydanym później przez Warner Bros. mogliśmy przeczytać, że pierwszy film skoncentruje się na Gollumie. Roboczy tytuł to "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" (po polsku: "Władca Pierścieni: Pogoń za Gollumem"). Andy Serkis nie tylko powróci do swojej ikonicznej roli, ale stanie też za kamerą produkcji.