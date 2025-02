1. Overthinking lub refleksja

Jednym z najczęstszych nawyków osób inteligentnych jest tendencja do „overthinkingu”, czyli nadmiernego rozmyślania nad swoimi myślami, działaniami czy decyzjami. Choć może się to wydawać przesadą, w rzeczywistości taka refleksja pozwala na głębsze zrozumienie siebie, swoich celów i otaczającego świata.

Overthinking daje przestrzeń do analizy różnych scenariuszy, co w rezultacie może prowadzić do bardziej przemyślanych i świadomych decyzji. To także sposób na zapobieganie impulsywności i podejmowaniu działań na podstawie chwilowych emocji.