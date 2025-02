Jak nie kończyć emaila? Oto zakazane pożegnania w służbowej korespondencji. Unsplash.com

Jednym z najczęściej dyskutowanych tematów jest właściwy sposób zakończenia maila. Czy "Pozdrawiam" jest odpowiednim zwrotem? A może lepiej go unikać? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dlaczego "Pozdrawiam" nie zawsze jest dobrym wyborem?

Choć zwrot "Pozdrawiam" jest powszechnie stosowany, nie zawsze pasuje do formalnej komunikacji w środowisku biznesowym. Oto kilka powodów, dla których warto go unikać:

Zbyt nieformalny ton – w oficjalnej korespondencji, zwłaszcza z przełożonymi, klientami lub partnerami biznesowymi, "Pozdrawiam" może wydawać się zbyt luźne. Brak jednoznacznego ładunku emocjonalnego – zwrot ten może być odbierany jako obojętny, a w niektórych przypadkach nawet jako wymuszony. Nie zawsze pasuje do kontekstu – jeśli korespondencja dotyczy poważnych spraw, takich jak reklamacje, problemy techniczne czy spory prawne, „Pozdrawiam” może brzmieć nie na miejscu. Ryzyko nadmiernej rutyny – wysyłanie każdego maila z "Pozdrawiam" może sprawić, że nasza komunikacja stanie się mechaniczna i nieprzemyślana.

Jakich zwrotów również należy unikać?

Oprócz "Pozdrawiam" istnieje wiele innych formuł końcowych, które w kontekście służbowym mogą być odbierane jako nieodpowiednie. Oto kilka przykładów:

"Z poważaniem" – Brzmi bardzo formalnie, wręcz sztywno, przez co może być postrzegane jako chłodne i zdystansowane. "Ściskam" / "Uściski" – Te formy są zdecydowanie zbyt osobiste na potrzeby korespondencji biznesowej. "Miłego dnia " – Choć brzmi sympatycznie, może być zbyt potoczne w bardziej formalnych relacjach. "Do zobaczenia" / "Do usłyszenia" – Nadaje się tylko wtedy, gdy rzeczywiście planujemy spotkanie lub rozmowę.

Jak zakończyć maila profesjonalnie?

Odpowiednie zakończenie maila powinno być dopasowane do sytuacji oraz odbiorcy. Oto kilka najbardziej akceptowalnych form:

"Z wyrazami szacunku" – Bardzo formalne, odpowiednie w korespondencji z klientami, przełożonymi i osobami na wysokich stanowiskach. "Dziękuję i pozdrawiam" – Jeśli wcześniej wyraziliśmy podziękowanie, taka formuła może brzmieć naturalniej. "Pozdrawiam serdecznie" – brzmi lepiej niż suche "Pozdrawiam" "Z najlepszymi pozdrowieniami" – jak wyżej, może być lepszym zwrotem w korespondencji międzynarodowej.

Dopasowanie stylu do odbiorcy

Niezależnie od wybranej formuły, warto pamiętać o dostosowaniu tonu do sytuacji i relacji, jaka nas łączy z odbiorcą . W korespondencji z zespołem możemy pozwolić sobie na większą swobodę, ale w przypadku komunikacji z klientami lub osobami na wysokich stanowiskach lepiej postawić na neutralną i profesjonalną formę.

