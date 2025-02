Nigdy nie zaczynaj emaila od "witam". Oto zakazane powitania w poczcie elektronicznej

To pytanie zapewne zadał sobie prawie każdy z nas. Wysyłamy e-maila do osoby, której nie znamy, a którą chcemy zachęcić do przeczytania naszej korespondencji. To wbrew pozorom nie lada sztuka. Bo przecież skrzynki poczty elektronicznej zawierają zdecydowaną większość wiadomości, które odbiorca potraktuje jako spam. Jak zatem wybić się w tym tłumie i nie zniechęcić adresata naszego e-maila już na starcie? Oto praktyczny poradnik.