Rak marmurkowy rozmnaża się w Warszawie. To gatunek inwazyjny

Już od kilku lat naukowcy obserwują rosnącą liczbę raków marmurkowych w stawie znajdującym się w warszawskim parku Morskie Oko. Jak czytamy na stronie Łowca Obcych, może to wynikać z nieodpowiedniego prowadzenia hodowli, a dokładnie z tego, że ktoś wypuścił raki do stawu, a te zasiedlają teraz tereny, na których nie powinno ich być.

Gatunek ten nie występuje naturalnie w Polsce, ale uchodzi za ozdobny, więc często trafia do prywatnych akwariów. Następnie przy nieodpowiedzialnym hodowcy raki zostają "wypuszczone na wolność', na której nigdy nie powinno ich być.

– Niestety, z uwagi na powszechne dokonywanie zakupu zwierząt ozdobnych bez przygotowania merytorycznego opiekuna oraz niezważanie na ich potrzeby, dochodzi do ich uwolnień do środowiska. Porzucenia te, usprawiedliwiane przez nieodpowiedzialnych opiekunów nazywaniem 'wypuszczaniem na wolność' lub 'darowaniem drugiego życia', wynikają najczęściej ze znudzenia się zwierzęciem, jego nadmiernym rozmnożeniem się lub okaleczaniem innych zwierząt, które nigdy nie powinny być utrzymywane razem w akwarium – czytamy na portalu.

Jak rozpoznać raka marmurkowego?

Jak podał serwis "Wprost", aktualnie w warszawskim parku mieszka około 100 tysięcy osobników. Zmniejszeniem ich liczebności zajmują się służby miejskie – co pewien czas prowadzą odłowy raków lub zakładają pułapki.

Jednak nie można spuścić wody ze stawu więc praca jest dość żmudna, a dodajmy, że raki ciągle się rozmnażają. Zwierzęta odławiane są przy pomocy specjalnego pobieraka, co ma być w pełni bezpieczną metodą.

– Jest to najbardziej skuteczna i najbardziej przyjazna środowisku metoda odłowu raków. Wynika to m.in. z tego, że jest to metoda selektywna – odławiane są konkretnie upatrzone raki – czytamy na stronie Łowca Obcych.