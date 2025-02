Konfederacja zaczyna gonić PiS? Zadyszkę partii Kaczyńskiego wykorzystuje Konfederacja Fot. Artur Barbarowski/East News

CBOS opublikował dziś wyniki nowego sondażu poparcia dla partii politycznych. Jest w nim sporo zaskoczeń. Na pierwszym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Sam ten fakt nie dziwi, ale KO zaliczyła solidny wzrost. Dziś na partię Donalda Tuska zagłosowałoby 34 procent wyborców. To o 4 punkty procentowe więcej, niż w pierwszej połowie miesiąca.

Erozja poparcia trapi za to PiS. Partia Kaczyńskiego cieszy się poparciem 29 proc. wyborców. To o 1 punkt mniej, niż dwa tygodnie temu.

Powody do radości ma za to Sławomir Mentzen. Konfederacja co prawda już od jakiegoś czasu okupuje trzecie miejsce podium, ale 4 punkty procentowe wzrostu dają jej spore nadzieje na przyszłość. Z poparciem rzędu 17 proc. konfederaci odsadzili resztę stawki na bezpieczną odległość. Zbliżyli się też niebezpiecznie do (i dla) PiS. Z wyliczeń CBOS wynika, że obecne 17 proc. to najlepszy wynik tej partii od wyborów w 2023 roku.

Reszta polskich partii coraz bardziej zaczyna przypominać polityczny plankton. Lewica ma swoje w miarę niezmienne 6 procent poparcia, spada za to Trzecia Droga. Obecnie poparłoby ją zaledwie 4 proc. wyborców. To spadek o 2 punkty. Całe 2 proc. ma partia Razem. Dwa ostatnie ugrupowania nie dostałyby się do Sejmu.

Wysoki jest za to odsetek osób gotowych do głosowania w wyborach. Sięgnął on 86 proc. CBOS zauważa, że to aż o 6 punktów więcej, niż dwa tygodnie temu. Definitywnie do urn wyborczych nie poszłoby 9 proc. rodaków, czyli o 2 punkty proc. mniej, niż w ostatnim badaniu.