Do rekonstrukcji rządu Koalicji 15 października zostało nam co najmniej kilka miesięcy. Z zapowiedzi premiera Donalda Tuska wynika, że odbędzie się ona po wybraniu nowego prezydenta, czyli najpewniej w czerwcu. Dla wielu polityków jest to jednak dobry moment, żeby zacząć działać na rzecz poprawy swoich notowań. Jasno wskazuje na to sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".