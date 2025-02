Za chwilę zmiana czasu na letni. Oto, kiedy nastąpi i jak się przygotować

Zmiana czasu to coroczny rytuał, który wywołuje mieszane uczucia wśród wielu osób. Dla niektórych to drobna zmiana, która nie robi większej różnicy, inni odczuwają ją zdecydowanie bardziej – zwłaszcza że w marcu będziemy przestawiać zegarki na czas letni, co wiąże się z przesunięciem wskazówek o godzinę do przodu. Kiedy dokładnie nastąpi zmiana czasu w 2025 roku? I co warto o niej wiedzieć, by zminimalizować wpływ tej zmiany na codzienne życie? Wyjaśnijmy.