Złote dziecko PiS w zespole Brzoski. Rozumie zaskoczenie, ale przyświeca mu cel

Do słynnego zespołu Brzoski, czyli ekipy, która ma pracować nad deregulacją gospodarki, trafił Jakub Banaszek. To prezydent Chełma, znany głównie z tego, że hołubi go ekipa Kaczyńskiego. Banaszek zwany jest nawet "złotym dzieckiem PiS". To właśnie w Chełmie swojego sylwestra zorganizowała prawicowa TV Republika. Co Banaszek będzie robił w zespole Brzoski?