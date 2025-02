"Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z dotychczasowych działań rządu Donalda Tuska ?" – takie pytanie zadała pracownia Opinia24 ponad tysiącu Polaków. Zrobiła to na zlecenie RMF FM . Wyniki powinny być dla premiera światełkiem alarmowym.

Jedna trzecia badanych (33 proc.) odparła, że "zdecydowanie nie". Do grupy niezadowolonych trzeba jeszcze doliczyć tych, którzy odpowiedzieli "raczej nie" (24. proc.). Łącznie daje to grupę 57 proc. badanych, wedle których rząd nie działa tak, jak powinien.

Grupa udzielająca rządowi poparcia jest o wiele mniejsza. Zaledwie co 14. respondent twierdzi, że z działań ekipy Tuska jest zadowolony. "Raczej" usatysfakcjonowanych jej działaniami jest kolejne 24 proc. osób. Daje to razem 31 proc., czyli mniej niż jedną trzecią.

Zdania nie miał (odpowiedzi "nie wiem / trudno powiedzieć") co ósmy ankietowany (12 proc.).

Czym Tusk podpadł kobietom?

Z badania dla RMF FM wynika, że najbardziej niezadowolone z rządu są osoby z wykształceniem zawodowym (69 proc.), podstawowym (64 proc.) i wyższym (55 proc.). Z działań gabinetu Tuska mniej zadowolone są kobiety (29 proc. odpowiedzi na plus, 62 proc. na minus), niż mężczyźni (32 proc. na plus, 53 proc. na minus).

Jeśli chodzi o podział partyjny, to nie będzie zaskoczeniem fakt, iż zadowoleni z prac gabinetu Tuska są zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (77 proc., w tym 20 proc. - zdecydowanie) oraz Lewicy (55 proc., w tym 11 proc. - zdecydowanie).

Z najmniejszym zaufaniem do rządu podchodzą sympatycy PiS -u (5 proc. wskazań pozytywnych) i Konfederacji (10 proc.).

Co ważne: w badaniu nie pytano o to, czemu badani są zadowoleni bądź nie z działań rządu. Wiadomo przecież, że wielu wyborców zarzuca premierowi i rządowi opieszałość w rozliczaniu rządów PiS. Widać za to, że grupa "zdecydowanie niezadowolonych" pokrywa się liczebnie z grupą wyborców PiS.