Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to zwycięską partią byłaby Koalicja Obywatelska , którą poparło 32,1 proc. badanych. Oznacza to niewielki wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z końca stycznia.

Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość , zdobywając 30 proc. poparcia, co stanowi spadek o 0,3 pkt. proc. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja , która utrzymała swój wynik z poprzedniego badania na poziomie 12,8 proc.

Kolejne miejsca zajmują: Trzecia Droga z wynikiem 8,3 proc., co oznacza spadek o 0, pkt. proc., Lewica z poparciem 7,1 proc. To mniej o 1,1 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu. Partia Razem, uzyskała 1 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 0,5 pkt. proc.